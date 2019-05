„Zehn Gebote der Zuwanderung“ in Niederösterreich : Dankbarkeit zeigen mit einem Stück Sachertorte?

„Zehn Gebote der Zuwanderung“ in Niederösterreich

In Niederösterreich hat der zuständige Integrationsminister einen kuriosen Vorschlag gemacht. Asylbewerber sollen gemäß „Zehn Geboten der Zuwanderung" leben. Wie soll das aussehen, fragt unsere Autorin.

Manchmal fragt man sich, ob Politiker eigentlich wissen, was für einen Unsinn sie verbreiten. Gottfried Waldhäusl, der in Niederösterreich für Asyl und Integration zuständige Landesminister, will jedem Asylbewerber ein Dokument zum Unterschreiben vorlegen, das dem Namen nach einen bemerkenswerten Anspruch hat: die „Zehn Gebote der Zuwanderung“.