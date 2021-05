Soziales in Kleve : Stefanie Reinders verstärkt Caritas

Kleve Die Familienintegrationsbüros werden als Gemeinschaftsprojekt fortgesetzt. Dabei handelt es sich um ein seit Juli 2018 kostenloses Angebot für zugewanderte Familien aus Drittstaaten.

Bei den Familienintegrationsbüros der beiden Caritasverbände im Kreis Kleve handelt es sich um ein seit Juli 2018 kostenloses Angebot für zugewanderte Familien aus Drittstaaten. „Bei ihnen mangelt es vielfach an Informationen und Unterstützungsstrukturen", sagt Stefanie Reinders vom Caritasverband Kleve. Genau hier setzen die Familienintegrationsbüros an. Die Mitarbeitenden bieten individuelle Beratung und Begleitung zu den Themen und Bereichen: Kindertagesstätte, Schule und Offener Ganztag, Wohnen und Arbeit, Freizeit, Sprache, Gesundheit und Behördenangelegenheiten. „Wir helfen zum Beispiel beim Ausfüllen von Kindergeldanträgen, sind aber auch bei Schicksalsschlägen da. Für Familien, die sich getrennt haben, für alleinerziehende Frauen", erklärt Reinders. Die 46 Jahre alte Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin aus Kalkar-Grieth ist übrigens neu an Bord. Seit März 2021 unterstützt sie den Fachdienst Integration und Migration beim Caritasverband Kleve. Während sich Stefanie Reinders vorrangig um die Familien kümmert, hat Olga Diederen die strukturelle Ebene im Fokus. Denn die Zuwanderung von Familien aus Drittstaaten im ländlichen Raum stellt ebenso Institutionen, Einrichtungen und Vereine – kurzum: die Gesellschaft – vor neue Herausforderungen. Aus diesem Grund bieten die Familienintegrationsbüros nicht nur Information, Beratung und Begleitung an, sie veranstalten auch Seminare und Elterncafés. Die Vernetzung und der Austausch mit anderen Institutionen und Akteuren ist ein weiterer Bestandteil der strukturellen Integrationsarbeit.