Statement aus dem Weißen Haus : Weitere Zollerhöhungen gegen China kommen nicht sofort

Washington Nach der Erhöhung von Zöllen auf Waren aus China rechnet die US-Regierung mit einer baldigen Retourkutsche Pekings. Die Verhandlungen scheinen in der Sackgasse zu stecken, sollen aber weitergehen.

Die USA hatten im Handelsstreit mit China am Freitag Zölle auf Einfuhren im Wert von 200 Milliarden Dollar von 10 auf 25 Prozent angehoben. Trump kündigte zudem an, er wolle diesen Zollsatz von 25 Prozent auf alle chinesischen Importe ausdehnen. Da bremste aber Kudlow am Sonntag und sagte, möglicherweise könnte es in zwei, möglicherweise auch drei Monaten soweit sein. „Ich weiß nicht.“