Kostenpflichtiger Inhalt: Sonsbecker will ehemalige Flüchtlingsunterkunft verkaufen : Sporthotel ist wieder leer

Der Komplex in Schravelen ist verlassen. Fünf Jahre lang waren hier Geflüchtete untergebracht. Foto: Latzel

Sonsbeck/Kevelaer Fünf Jahre lang wohnten bisweilen mehr als 100 Asylbewerber in dem Gebäude in Schravelen. Jetzt lief der Vertrag der Stadt Kevelaer mit dem Sonsbecker Wil Swinkel aus. Was der Eigentümer nun vorhat.