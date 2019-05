Persischer Golf : Arabische Emirate melden Sabotageakte gegen Handelsschiffe

Dubai Wenige Tage nach US-Warnungen für den Schiffsverkehr melden die Vereinigten Arabischen Emirate Sabotageakte gegen vier Handelsschiffe am Golf von Oman. Angaben zu den mutmaßlichen Urhebern gab es zunächst nicht.

Der Generalsekretär des Golf-Kooperationsrats verurteilte die mutmaßlichen Sabotageakte. Sie stellten eine „ernsthafte Eskalation“ dar, teilte Abdullatif bin Raschid al-Sajani in der Nacht zum Montag mit. „Solch verantwortungslose Aktionen“ würden Spannungen und Konflikte in der Region erhöhen und deren Völker großer Gefahr aussetzen. Auch Bahrain, Ägypten und die international anerkannte Regierung im Jemen verurteilten die mutmaßlichen Sabotageakte auf die Schiffe.

Erst am Donnerstag hatten die USA gewarnt, dass der „Iran oder dessen Stellvertretermächte“ den Schiffsverkehr in der Region ins Visier nehmen könnten. Jüngst beorderte die Regierung von Präsident Donald Trump zudem als Reaktion auf nicht näher erläuterte Bedrohungen durch den Iran einen Flugzeugträger und Bomber vom Typ B-52H Stratofortress in den Persischen Golf. Damit haben die USA ihre militärische Schlagkraft in der Region erheblich erhöht.