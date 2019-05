Volksabstimmung : Schweizer Flinten-Krieg

Schützen bei der Waffenkontrolle anlässlich des Eidgenössischen Feldschießens in Beckenried im Kanton Nidwalden. Solche Veranstaltungen sollen auch nach der geplanten Einführung schärferer Bestimmungen möglich bleiben. Trotzdem will die Waffenlobby das Gesetz per Volksabstimmung kippen. Foto: dpa. Foto: dpa/Urs Flueeler

Genf Helvetiens Waffenlobby läuft Sturm gegen schärfere Vorschriften, die die Eidgenossenschaft auf Druck der EU erlassen will.

Die Regierung in Bern schickt sich nun an, die private Hochrüstung besser zu kontrollieren, zumindest etwas besser. Ein geändertes Gesetz würde „punktuelle Verbesserungen beim Schutz vor Waffenmissbrauch“ bringen, versprach die Justiz- und Polizeiministerin, Karin Keller-Sutter. Zugleich beruhigt die liberale Keller-Sutter die aufgebrachten Waffenliebhaber zwischen Bodensee und Genfer See: „Niemand wird entwaffnet“, versicherte sie. Und die traditionellen Schützenfeste Helvetiens seien auch nicht in Gefahr.