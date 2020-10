Konflikt mit Griechenland : EU ruft Türkei im Gasstreit zu Deeskalation auf

Berlin/Brüssel Die Europäische Union hat an die Türkei appelliert, im Gasstreit im östlichen Mittelmeer deeskalierend zu handeln. Bundeskanzlerin Merkel warf der Türkei vor, unnötigerweise für Spannungen zu sorgen.

Die EU-Staats- und Regierungschefs haben die Türkei am Freitag aufgefordert, im Gasstreit im östlichen Mittelmeer eine Deeskalation anzustreben. Kanzlerin Angela Merkel und EU-Ratspräsident Charles Michel erklärten am Freitag nach Abschluss des EU-Gipfels aber, dass es bei dem Zeitplan bleibe, nach dem die EU erst im Dezember über ihre Türkei-Politik und mögliche Sanktionen entscheiden will. Griechenland und Zypern hatten eine Debatte auf dem EU-Gipfel verlangt, weil die Türkei erneut ein Gas-Explorationsschiff in umstrittene Seegebiete geschickt hatte.