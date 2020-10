Verrringerung der Emissionen um 55 Prozent : Merkel fordert Vereinbarung über Klimaziel bis Dezember

Brüssel Vor Beginn des EU-Gipfels forderte Bundeskanzlerin Merkel ein verschärftes Klimaziel bis 2030. Bis Dezember bräuchten die EU-Staaten hier eine Einigung. Ein neues Klimaschutzziel ist eines der Hauptthemen beim EU-Gipfel.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihre Forderung nach einem verschärften EU-Klimaziel für 2030 bekräftigt. Es sei wichtig, dass die EU-Staaten bis Dezember eine Vereinbarung erreichen, Deutschland unterstütze dabei eine Verringerung der Emissionen um 55 Prozent, sagte Merkel am Donnerstag in Brüssel vor Beginn eines zweitägigen EU-Gipfels. Ein neues Klimaschutzziel ist eins der Hauptthemen des Treffens der Staats- und Regierungschefs und sollte am Donnerstagabend besprochen werden, ohne dass schon eine Einigung angepeilt ist.