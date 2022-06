Ehemalige Kanzlerin : Merkel spricht über Hintergründe ihrer Zitteranfälle

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstagabend in Berlin. Foto: dpa/Fabian Sommer

Berlin In den letzten Jahren ihrer Kanzlerschaft kam es mehrfach dazu, dass Angela Merkel öffentlich Zitteranfälle hatte. Deshalb nahm sie zwischenzeitlich bei offiziellen Anlässen auf einem Stuhl Platz. Nun sprach die Kanzlerin über die Hintergründe.

Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) führt ihre Zitteranfälle in den letzten Jahren ihrer Kanzlerschaft nach eigenem Bekunden unter anderem auf den Tod ihrer Mutter zurück. Sie sei in der Zeit sehr erschöpft gewesen, und der Tod habe sie doch mehr mitgenommen als sie zunächst gedacht habe, sagte Merkel am Dienstagabend. Sie wurde im Berliner Ensemble von dem Journalisten Alexander Osang interviewt.