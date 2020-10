Vertrag läuft im Februar aus : Putin schlägt einjährige Verlängerung von Nuklearpakt mit USA vor

Moskau Nur noch ein einziger Vertrag zwischen Russland und den USA begrenzt das Atomwaffenarsenal der beiden Staaten. Doch auch der läuft im Februar aus. Russlands Präsident Putin hat jetzt eine Verlängerung des Vertrages vorgeschlagen.

Putin bietet eine Verlängerung des Abkommens in seiner aktuellen Form an, wohingegen die USA vorgeschlagen haben, neben den strategischen Atomwaffen, die von dem Pakt abgedeckt werden, auch andere nukleare Gefechtswaffen in die Rüstungskontrolle einzubeziehen. Die US-Regierung hatte zudem darauf gepocht, dass ein neues Abkommen auch China einbeziehen solle. Dies hat Moskau als nicht machbar dargestellt und auf Pekings Weigerung verwiesen, sein Nukleararsenal zu reduzieren.

New Start wurde 2010 von den damaligen Präsidenten Barack Obama und Dmitri Medwedew unterzeichnet. Es erlegt jedem der Länder eine Beschränkung auf insgesamt 1550 atomare Sprengköpfe auf. Beiden Seiten sind zudem 700 aktive Trägersysteme gestattet, also Interkontinentalraketen und Bomber. Der Vertrag sieht umfassende Inspektionen vor Ort vor, um dessen Einhaltung zu prüfen.

Putin sagte, eine Verlängerung von New Start solle „substanzielle Gespräche“ ermöglichen. Er wies Außenminister Sergej Lawrow an, eine rasche Antwort der USA auf sein Angebot einzuholen. Er betonte, dass Russland bereit sei, mit den USA in Zukunft über seine neuen Waffen zu sprechen. Russland hatte zuvor bereits eine Verlängerung von New Start um fünf Jahre ohne Vorbedingungen angeboten.