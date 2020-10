Harris sagt Auftritte ab : Mitarbeiter der US-Vizepräsidentschaftskandidatin mit Corona infiziert

Washington Zwei Personen aus dem Mitarbeiterstab der US-Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Sie sagte daraufhin persönliche Auftritte bis Montag ab.

US-Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat wegen zwei Corona-Fällen in ihrem Mitarbeiterstab persönliche Auftritte bis Montag abgesagt. Das teilte das Wahlkampfteam des Präsidentschaftskandidaten Joe Biden am Donnerstag mit. Biden sei nicht dem Virus ausgesetzt gewesen, obwohl sie am 8. Oktober mehrere Stunden zusammen in Arizona tätig waren.