Skandal um „goldenen Pass“ : Parlamentspräsident in Zypern tritt ab

Parlamentspräsident in Zypern tritt ab

Nikosia Jahrelang lockte Zypern mit einem Investitionsprogramm reiche Ausländer auf die Insel. Ein Enthüllungsbericht zeigte auf, wie damit Geldwäsche ermöglicht wurde. Jetzt tritt der Parlamentspräsident des Landes zurück.

Ein Skandal um den sogenannten goldenen Pass für reiche Investoren hat in Zypern erste personelle Konsequenzen in der Politik nach sich gezogen. Parlamentspräsident Demetris Syllouris reichte am Donnerstag seinen Rücktritt ein. Ein Investigativbericht des arabischen Nachrichtensenders Al Dschasira hatte enthüllt, dass er einem vermeintlichen chinesischen Geschäftsmann Hilfe beim Antrag auf einen zyprischen Pass anbot, obwohl gegen diesen ein Schuldspruch wegen Geldwäsche vorlag.