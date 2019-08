Treffen mit Merkel bei G7-Gipfel : Trump will „sehr bald“ Deutschland besuchen

Angela Merkel und Donald Trump beim Treffen in Biarritz. Foto: dpa/Michael Kappeler

Biarritz Noch nie war Donald Trump zu einem Staatsbesuch in Deutschland. Nach einem Treffen mit Angela Merkel am Rande des G7-Gipfels in Frankreich kündigte Trump nun an, bald nach Deutschland kommen zu wollen.

US-Präsident Donald Trump will in Kürze Deutschland besuchen. Er werde „sehr bald“ nach Deutschland kommen, sagte er am Montag bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und fügte hinzu: „Ich habe Deutsches in meinem Blut.“ Trumps Vorfahren kommen aus Kallstadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz.

Trump war seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 noch nicht zu einem bilateralen Besuch in Deutschland. Frankreich und Großbritannien hat er dagegen schon jeweils zwei Mal besucht. Auch nach Polen reist er nächstes Wochenende zum zweiten Mal.

In Deutschland war Trump lediglich zum G20-Gipfel in Hamburg im Juli 2017 und dann im Dezember bei einem kurzen Zwischenstopp auf dem US-Stützpunkt in Ramstein auf dem Rückweg aus dem Irak.

Er hoffe, keine Zölle auf deutsche Autos erwägen zu müssen, sagte Trump am Rande des G7-Gipfel. Zudem hoffe er, dass er einen "guten und fairen Deal" mit der Europäischen Union abschließen könne, auch wenn die EU in dieser Beziehung ähnlich "hart" wie China sei. Er habe das Thema Handel auch mit der Kanzlerin erörtert. Diese betonte, Europa wolle so schnell wie möglich eine Handelseinigung mit den USA und sei an tiefergehenden Gesprächen interessiert.

Das US-Handelsministerium hatte im Februar einen Prüfbericht über die Bedrohung der nationalen Sicherheit durch Auto-Importe an Trump übergeben. Dieser will spätestens im Herbst über Strafzölle auf europäische Importwagen entscheiden. Von den angedrohten Maßnahmen wären vor allem deutsche Anbieter wie Volkswagen, BMW und Daimler betroffen. Sollten die US-Strafzölle letztlich doch kommen, drohen der deutschen Wirtschaft laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) jährliche Mehrkosten in Höhe von sechs Milliarden Euro.

Kurz vor seinem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel in Biarritz kündigte Trump auch an, dass die USA und China in Kürze neue Verhandlungen in ihrem Handelskrieg aufnehmen. Die chinesischen Unterhändler hätten sein Team in Washington am Sonntag kontaktiert. Es gebe „sehr produktive“ Gespräche. „Es ist das erste Mal, dass ich sehe, dass sie wirklich eine Vereinbarung schließen wollen“, sagte Trump. „Ich denke, dass es ein sehr positiver Schritt ist.“

Der US-Präsident hatte Ende der Woche den Handelskrieg mit China noch einmal eskaliert, indem er die Strafzölle der USA auf Waren aus China weiter erhöht hatte. Die chinesische Seite sei sehr an einem Abkommen interessiert, sagte Trump. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sei ein „sehr großer Führer“, sagte Trump. Xi verstehe, dass eine Vereinbarung gut für China, für die USA und die Welt sei.

„Wir werden sehen, was passiert“, sagte Trump. „Aber ich glaube, wir werden eine Vereinbarung schließen.“ Einen Termin nannte Trump nicht. „Wir sind bereit, sehr ernsthafte Gespräche aufzunehmen.“

(mja/dpa/AFP)