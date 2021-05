Erzwungene Ryanair-Landung in Minsk : Außenminister Maas bestellt belarussischen Botschafter ein

Berlin/Minsk Nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Fliegers in Minsk und der Festnahme eines bekannten Exil-Oppositionellen hat das Auswärtige Amt in Berlin den belarussischen Botschafter einbestellt.

Wegen der erzwungenen Flugzeuglandung in Minsk hat Deutschland den belarussischen Botschafter für Montagabend ins Auswärtige Amt einbestellt. „Die bisherigen Erklärungen der belarussischen Regierung für die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeuges in Minsk sind abwegig und nicht glaubwürdig. Wir brauchen Klarheit, was sich gestern wirklich an Bord und am Boden zugetragen hat“, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD) laut Mitteilung. Und man brauche Klarheit über das Wohlergehen von Roman Protassewitsch und seiner Lebenspartnerin, „die sofort freikommen müssen“.