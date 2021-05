Reaktion auf Festnahme-Manöver : Lufthansa fliegt vorerst nicht mehr in belarussischen Luftraum

Die Lufthansa hat eine erste Maßnahme nach der Festnahme eines regimekritischen Bloggers in Belarus getroffen und wird den Luftraum des Landes umfliegen. Das teilte das Unternehmen am Montag mit.

Nach der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeugs in Minsk wird die deutsche Fluggesellschaft Lufthansa den belarussischen Luftraum vorerst meiden. "Aufgrund der aktuell dynamischen Lage setzen wir die Operation im weißrussischen Luftraum vorerst aus", teilte das Unternehmen am Montagabend mit.

Belarus hatte am Sonntag eine Maschine der irischen Fluggesellschaft Ryanair auf dem Weg von Athen nach Vilnius unter dem Vorwand einer Bombendrohung und mit einem Kampfjet zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Dort wurden der im Exil lebende Oppositionelle Protasewitsch und seine aus Russland stammende Freundin festgenommen.

Der EU-Gipfel in Brüssel beriet am Montagabend über Konsequenzen des Vorfalls. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nannte mögliche Sanktionen gegen Verantwortliche sowie ein Flugverbot für die staatliche belarussische Fluggesellschaft Belavia in europäischem Luftraum. Nach AFP-Informationen sieht ein vorläufiger Entwurf für die Gipfel-Erklärung auch den Aufruf an EU-Fluggesellschaften vor, belarussischen Luftraum nicht mehr zu überfliegen.