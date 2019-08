Macron verkündet Überraschung : Trump will sich mit Irans Präsident Ruhani treffen

Biarritz Der G7-Gipfel im französischen Biarritz endet mit einem Paukenschlag: US-Präsident Donald Trump wird sich nach den Worten von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron in den nächsten Wochen mit Irans Präsident Hassan Ruhani treffen.

„Wir haben die Bedingungen geschaffen für eine Zusammenkunft“, sagte Macron am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Trump auf dem G7-Gipfel in Biarritz.

Trump selbst ist unter bestimmten Voraussetzungen zu einem Treffen mit Ruhani bereit. „Wenn die Umstände stimmen, wäre ich sicherlich bereit“, sagte er zum Abschluss des G7-Gipfels. Der Konflikt mit dem Iran war eines der zentralen Themen des G7-Gipfeltreffens, auf Initiative Macrons war der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif am Sonntag überraschend nach Biarritz gekommen. Die USA sehen in Iran einen Feind.

Was beim G7-Gipfel in Biarritz alles wichtig sein wird

Weltpolitik vor Atlantikkulisse : Was beim G7-Gipfel in Biarritz alles wichtig sein wird

Der Handelskrieg zwischen den USA und China läuft seit mehr als einem Jahr und belastet zunehmend die globale Wirtschaft. Beide Seiten überziehen einander schrittweise mit immer neuen Strafzöllen. Am Freitag und übers Wochenende hatte sich die Lage in dem Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften zugespitzt. Am Montag schlugen beide Seite jedoch versöhnlichere Töne an.