„Schweinehund“ : Brasiliens Präsident tritt im Streit mit Frankreich gegen Macron und dessen Ehefrau nach

Brasilia Der Vorstoß der G7-Staaten, auf ihrem Gipfel in Biarritz über die Amazonas-Brände zu diskutieren, ist beim brasilianischen Staatspräsidenten Jair Bolsonaro gar nicht gut angekommen. Er kritisierte Emmanuel Macron harsch.

Nach dem Streit um die Thematisierung der verheerenden Waldbrände im Amazonasgebiet beim G7-Gipfel in Biarritz hat die brasilianische Regierung mit üblen Kommentaren gegen Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte nachgetreten. Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro machte sich am Sonntag einen Facebook-Beitrag zu eigen, in dem ein Nutzer über das Äußere von Frankreichs "Première dame" herzog und die Differenzen zwischen Macron und Bolsonaro mit dem "Neid" des französischen Präsidenten auf die junge Frau Bolsonaros erklärte.