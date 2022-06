Witze über Kleiderordnung : G7-Teilnehmer machen sich über Putins Macho-Gehabe lustig

Elmau Eigentlich ging es zunächst nur um die Kleiderordnung bei den hohen Temperaturen. Doch im Laufe des Wortgefechts haben die Staats- und Regierungschefs beim G7-Gipfel dann Witze über den gern einmal mit nacktem Oberkörper posierenden russischen Präsidenten Wladimir Putin gerissen.

Putin selbst will dem staatlichen russischen Fernsehen zufolge erstmals seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar ins Ausland reisen. Er werde in der neuen Woche die ehemaligen Sowjetrepubliken Tadschikistan und Turkmenistan besuchen, berichtete der Sender Rossija 1 am Sonntag. In Tadschikistan und Turkmenistan werde Putin von den jeweiligen Präsidenten empfangen. In Turkmenistan werde er bei einem Gipfeltreffen auch mit Staats- und Regierungschefs von Iran, Aserbaidschan und Kasachstan zusammentreffen.