Start des G7-Gipfels : Regierungs- und Staatschef in Schloss Elmau angekommen

Elmau Die Regierungs- und Staatschef der G7-Länder sind in München gelandet. Nun geht es für sie weiter auf Schloss Elmau.

Das G7-Treffen auf Schloss Elmau in Bayern kann starten. Nach und nach sind am Samstag und Sonntag alle Staats- und Regierungschefs eingetroffen. US-Präsident Joe Biden war bereits in der Nacht auf Sonntag auf Schloss Elmau eingetroffen. Es ist sein erster Besuch in Deutschland seit seiner Amtsübernahme im Januar 2021. Der Gipfel der sieben führenden demokratischen Industriestaaten auf Schloss Elmau dauert bis Dienstag.