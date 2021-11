Flüchtlingspolitik : Bulgarien schickt Soldaten zur EU-Außengrenze zur Türkei

Im Februar 2020 brachte Bulgarien am Grenzübergang Kapitan Andreevo einen Wasserwerfer in Stellung. (Archivfoto) Foto: AP/Hristo Rusev

Sofia Auf die Ankunft von Flüchtlingen reagiert Bulgarien mit Aufrüstung: Armeefahrzeuge und Soldaten sollen zusammen mit der Polizei an der Grenze zur Türkei patrouillieren. Ein Stacheldrahtzaun steht dort bereits.

Bulgarien setzt an seiner südlichen Grenze mit der Türkei 350 Soldaten und 40 Armeefahrzeuge ein, um auf die Ankunft von Flüchtlingen zu reagieren. Wie das Verteidigungsministerium des Landes am Dienstag bekanntgab, sollen sie die Polizei dabei unterstützen, entlang der 259 Kilometer langen Grenze zu patrouillieren.

Weitergehend sollten die Einheiten den Angaben nach bei der Instandsetzung eines teilweise beschädigten Stacheldrahtzauns helfen, der vor fünf Jahren errichtet wurde, um vorwiegend aus Syrien stammende Flüchtlinge an Grenzübertritten von der Türkei in die Europäische Union zu hindern.

Nach Daten des Innenministeriums wurden in Bulgarien in diesem Jahr drei Mal so viele Migranten wegen illegaler Grenzübertritte festgenommen wie im Vergleichszeitraum des Vorjahres.