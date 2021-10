Polnisch-belarusische Grenze : Flüchtlinge versuchen nach Polen durchzubrechen

Warschau An der polnisch-belarusischen Grenze kam es offenbar zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen einer Gruppe von Migranten und Polens Grenzschützern. Das Schicksal dieser Migrantengruppe bewegt die polnische Öffentlichkeit schon seit längerem.

Eine seit vielen Wochen an der polnisch-belarussischen Grenze festsitzende Gruppe von Migranten hat nach Angaben von Polens Grenzschützern versucht, die Grenzbarriere zu durchbrechen. In der Nähe des Dorfes Usnarz Gorny hätten sechs Personen Baumstämme auf den Stacheldrahtverhau gehievt, teilte die Behörde am Mittwoch auf Twitter mit und postete dazu ein Video.

Die Regierung in Warschau beschuldigt den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Lukaschenko hatte Ende Mai angekündigt, dass Minsk Migranten nicht mehr an der Weiterreise in die EU hindern werde - als Reaktion auf verschärfte westliche Sanktionen gegen die ehemalige Sowjetrepublik.