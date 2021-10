Neuwahlen in Japan : Regierungsbündnis behält Mehrheit - verliert aber Sitze

Neuwahlen in Japan

Fumio Kishida, Premierminister von Japan, in der Parteizentrale. Foto: dpa/Behrouz Mehri

Tokio Die Regierungskoalition in Japan behält nach der Wahl trotz des voraussichtlichen Verlusts einiger Sitze ihre Mehrheit im Parlament. Nach vorläufigen Ergebnissen entfallen auf die Liberaldemokratische Partei von Ministerpräsident Kishida und dem Partner Komeito bis Sonntagabend 274 von insgesamt 465 Sitzen im Unterhaus.

In seiner Reaktion auf die vorläufigen Ergebnisse zeigte sich Kishida dennoch zufrieden. Bei der Unterhauswahl gehe es darum, eine Führung auszuwählen, sagte er dem Sender NHK. Da die Regierungskoalition mit Sicherheit die Mehrheit behalte, denke er, dass man ein Mandat von den Wählern bekommen habe. Die voraussichtlichen Verluste führte er teils auf die Strategie der Opposition zurück, in vielen Wahlbezirken mit einzelnen Mandaten geeinte Kandidaten aufzubieten. Zudem hätten die Wähler mit ihrer Stimme ihr Urteil über seine Vorgänger abgeben wollen, sagte Kishida.

Der Regierungschef, der erst am 4. Oktober Nachfolger des wegen seiner Corona- und Olympiapolitik unpopulären Yoshihide Suga wurde, wollte sich mit der vorgezogenen Wahl des Unterhauses das Mandat zur Regierung bestätigen lassen.

Für den 64-jährigen ehemaligen Außenminister ging es auch darum, mit einem guten Ergebnis seine Machtbasis in der LDP zu festigen und auszubauen. In der Partei hat weiterhin der rechte Flügel von Sugas Vorgänger Shinzo Abe großen Einfluss. Kishida hat mehrfach seine Entschlossenheit betont, auf die Menschen zu hören und auf die Kritik an der zusammen neunjährigen Regierungszeit Abes und Sugas einzugehen, sie sei von Korruption, obrigkeitshöriger Bürokratie und Unterdrückung anderer Meinungen geprägt gewesen.