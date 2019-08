„Grönland nicht zu verkaufen“ : Dänemark und Grönland äußern Befremden über Trump-Idee

Ein Eisberg schwimmt vor der grönländischen Küste am Dorf Innaarsuit vorbei. Politiker in Dänemark haben mit Verwunderung und Kritik auf das angebliche Interesse von US-Präsident Donald Trump an einem Kauf Grönlands reagiert. «Das muss ein Aprilscherz sein», schrieb der ehemalige dänische Ministerpräsident Rasmussen auf Twitter. Mehrere US-Medien hatten zuvor berichtet, Trump habe Berater angewiesen, die Möglichkeit zu prüfen, die zum dänischen Königreich gehörende autonome Arktisinsel zu erwerben. Foto: dpa/Karl Petersen

Kopenhagen Das angebliche Interesse von US-Präsident Donald Trump an einem Kauf Grönlands ist auf der Arktisinsel und in Dänemark auf Verwunderung und Kritik gestoßen.

„Selbstverständlich steht Grönland nicht zum Verkauf“, stellte die Regierung der politisch zu Dänemark gehörenden Insel am Freitag klar. „Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit den USA, und wir betrachten dies als Ausdruck eines größeren Interesses an Investitionen in unser Land und an den Möglichkeiten, die wir bieten“, hieß es in der kurzen Stellungnahme der Regierung um Sozialdemokrat Kim Kielsen weiter. Der ehemalige dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen schrieb auf Twitter: „Das muss ein Aprilscherz sein.“