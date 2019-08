Wegen Druck auf Angestellte : Cathay-Pacific-Chef tritt im Zuge der Hongkonger Proteste zurück

Hongkong Der Chef der Hongkonger Fluggesellschaft Cathay Pacific ist im Zuge der Anti-Regierungsproteste in der chinesischen Sonderverwaltungszone überraschend zurückgetreten.

Die Airline, die zu 30 Prozent Air China gehört und wegen ihrer engen britischen Verbindungen als Symbol der kolonialen Vergangenheit Hongkongs gilt, geriet in die Kritik, nachdem einige ihrer Angestellten sich an den Demonstrationen beteiligt hatten. Der plötzliche Rücktritt von Rupert Hogg am Freitag signalisiert, dass Unternehmen in Hongkong zunehmend unter Druck geraten, die Führung in Peking zu unterstützen. In der ehemaligen britischen Kronkolonie sind einige international tätige Großkonzerne beheimatet.