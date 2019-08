Brexit-Krach : Labour will Johnson stürzen

London Der Chef der größten britischen Oppositionspartei plant eine Revolte gegen Premierminister Boris Johnson. Doch der 70-jährige Jeremy Corbyn mit seinem stramm linken Ambitionen ist nicht nur bei politischen Gegner umstritten.

Jeremy Corbyn will das Steuer übernehmen. Der Chef der britischen Labour-Partei hat deshalb ein Misstrauensvotum gegen den neuen Premierminister Boris Johnson in einem Brief an die Vorsitzenden der kleineren Oppositionsparteien im Unterhaus angekündigt. Er will den Misstrauensantrag „bei der frühesten Gelegenheit, wenn wir eines Erfolges sicher sein können“, stellen und wirbt bei seinen Kollegen um Unterstützung. Nach dem Sturz von Johnson würde Corbyn „für eine zeitlich strikt begrenzte Dauer“ eine Übergangsregierung anführen mit dem Ziel, eine Verschiebung des Austrittstermins am 31. Oktober zu erwirken und danach eine Neuwahl anzusetzen.