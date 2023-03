Treffen von Xi und Putin Wirkungsvolles Stoppsignal – doch die Ziele stimmen nicht

Xi Jinping ist nicht nur für drei Tage nach Moskau gereist. Chinas Staatschef hat seinen russischen Kollegen Wladimir Putin auch demonstrativ zum Gegenbesuch eingeladen. Ist das endgültig der „Teufelspakt der Diktatoren“, den Vertreter der reinen demokratischen Lehre längst an die Wand malen? Es gibt auch die anderen im Westen, die in Chinas starkem Mann einen möglichen Friedensstifter sehen. Die sich auch von den Hochglanzbildern nicht täuschen lassen wollen, die der Kreml vom Xi-Besuch inszeniert. So denken meist jene, die Verhandlungen über ein Ende des russischen Angriffskrieges in der Ukraine herbeisehnen. Tatsächlich sind beide Sichtweisen zu eindimensional. Klar ist: China kann nicht der neutrale Vermittler sein, als der sich Xi kürzlich mit seinem Zwölf-Punkte-Plan präsentieren wollte. Denn selbstverständlich ist Peking Partei aufseiten Moskaus. So wie Washington, Berlin und Brüssel ebenfalls Partei sind – aufseiten Kiews.