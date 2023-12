Verstärkte Militärpräsenz Putin stellt Nato-Mitglied Finnland „Probleme“ in Aussicht

„Alle bisherigen Streitigkeiten, auch die territorialen, wurden bereits im 20. Jahrhundert beigelegt“, sagte Putin am Sonntag in einem Fernsehinterview. „Probleme gab es bisher nicht, aber jetzt wird es sie geben.“ Denn jetzt werde Russland den Leningrader Militärbezirk rund um die Metropole St. Petersburg aufbauen und dort bestimmte Militäreinheiten stationieren. „Wozu haben sie das gebraucht?“, fragte er an die Adresse des Nachbarlandes.