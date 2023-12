Jahrespressekonferenz Putin bekräftigt Ziele des russischen Einsatzes in der Ukraine

Der russische Präsident Wladimir Putin hält an seiner Zielsetzung für den militärischen Kampf in der Ukraine fest. Die Ziele des Einsatzes seien unverändert, sagte Putin am Donnerstag in seiner Jahresend-Pressekonferenz: „Entnazifizierung, Entmilitarisierung und ein neutraler Status“ des Landes. „Es wird Frieden geben, wenn wir unsere Ziele erreichen“, erklärte er. „Der Sieg wird unser sein.“