Treffen mit Selenskyj geplant Japanischer Regierungschef besucht als letzter der G-7 die Ukraine

Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida hat am Dienstag eine nicht angekündigte Reise in die von Russland angegriffene Ukraine angetreten. Kishida wollte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Hauptstadt Kiew treffen. Kurz zuvor war der chinesische Präsident Xi Jinping für eine dreitägige Reise in der russischen Hauptstadt Moskau eingetroffen. Die gewissermaßen konkurrierenden Gipfel bei den Kriegsgegnern kommen zu einem Zeitpunkt, zu dem die Langzeit-Rivalen Japan und China jeweils diplomatische Offensiven fahren.