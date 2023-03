Opposition übt Kritik Israelische Regierung ändert einen Teil ihrer umstrittenen Justizreform

Die Koalitionsparteien teilten am Montag in einer gemeinsamen Erklärung mit, dass sie beabsichtigen, das Gesetz über die Ernennung von Richtern innerhalb weniger Wochen fertig zu stellen, bevor das Parlament nächsten Monat in die Pause geht. Andere Gesetzesentwürfe des Reformpakets würden bis zur Sitzungsperiode im Sommer warten, um einen „echten Dialog“ mit der Opposition zu ermöglichen, hieß es in der Erklärung.