Nach Missbrauchsvorwürfen : Vatikan verhängte Disziplinarmaßnahmen gegen Friedensnobelpreisträger

Rom Ende der 90er Jahre war Carlos Ximenes Belo ein bewunderter Mann. 2002 wurde er unversehens von Osttimor nach Mosambik versetzt. Erst jetzt gibt der Vatikan bekannt, dass er ihn Jahre später nach Missbrauchsvorwürfen gemaßregelt hat. Ob es einen Zusammenhang gab, lässt er offen.

Der Vatikan hat nach Missbrauchsvorwürfen in den vergangenen beiden Jahren Disziplinarmaßnahmen gegen den timorischen Bischof und Friedensnobelpreisträger Carlos Ximenes Belo verhängt. Die zuständige Stelle im Vatikan sei 2019 über Vorwürfe gegen Belo informiert worden, sagte Vatikansprecher Matteo Bruni am Donnerstag. Ein Jahr später sei ihm Kontakt mit Minderjährigen und nach Osttimor verboten worden. Auch seien Belos Amtsführung und seine Bewegungsfreiheit eingeschränkt worden. Im November 2021 sei die Strafe verschärft worden.

Das niederländische Magazin „De Groene Amsterdammer“ hatte berichtet, Belo habe in den 90er Jahren mehrere Jungen sexuell missbraucht. „Der Bischof hat mich in jener Nacht vergewaltigt und sexuell missbraucht“, sagte ein heute 45-Jähriger, der sich Roberto nannte und seinen wirklichen Namen nicht nennen wollte, dem Blatt. Belo habe ihm Geld gegeben, damit er nichts sage und diesem weiter zu Willen sei.

Ein 42-Jähriger sagte, er sei von Belo einmal in der Residenz des Bischofs in Dili in Osttimor missbraucht worden. „Ich dachte: Das ist ekelhaft. Da gehe ich nicht mehr hin“, sagte der Mann, der sich Paulo nannte und ebenfalls anonym bleiben wollte. Das Magazin schrieb, Recherchen legten nahe, dass Belo bereits in den 80er Jahren Jungen missbraucht habe.