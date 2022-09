Einem WDR-Bericht zufolge : Woelki soll zu spät gegen den Düsseldorfer Pfarrer D. vorgegangen sein

Köln Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki soll zu spät disziplinarrechtlich gegen den früheren stellvertretenden Düsseldorfer Stadtdechanten Pfarrer D. vorgegangen sein, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Womit das begründet wird.

Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Woelki soll nach einem WDR-Bericht zu spät disziplinarrechtlich gegen den früheren stellvertretenden Düsseldorfer Stadtdechanten Pfarrer D. vorgegangen sein, dem sexueller Missbrauch vorgeworfen wird. Dem Sender liegt nach eigenen Angaben ein Schreiben Woelkis an den damaligen Vorsitzenden der Glaubenskongregation im Vatikan vor, in dem Woelki vor Jahren penibel verschiedene sexuelle Übergriffe des Pfarrers gegen Jugendliche aufgeführt und um Weisung zum weiteren Vorgehen gebeten habe. Offenbar sei aber erst knapp drei Jahre später Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf erstattet und der stellvertretende Stadtdechant beurlaubt worden.

In dem Brief heißt es dem Bericht zufolge unter anderem, Pfarrer D. habe mit minderjährigen jugendlichen Ministranten häufig Saunabesuche unternommen und danach gemeinsam Pornofilme geschaut. Der 2017 zum stellvertretenden Düsseldorfer Stadtdechanten ernannte Theologe war 2021 beurlaubt worden. Zudem war ein kirchenrechtliches Verfahren gegen ihn eingeleitet und der Fall an die Staatsanwaltschaft gemeldet worden. Das Erzbistum Köln äußerte sich auf Anfrage zunächst nicht zu dem WDR-Bericht.