Debatte zum Fall des Pfarrers D. : Erzbistum weist Vorwürfe gegen Woelki zurück

Der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki. Foto: dpa/Oliver Berg

Köln/Düsseldor In einem Schreiben bat Kardinal Rainer Maria Woelki bereits 2018 Rom um Rat zum Fall des Düsseldorfer Pfarrers D. Zu diesem Zeitpunkt habe es sich aber noch um Missbrauchs-Gerüchte gehandelt, so das Erzbistum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Janssen und Lothar Schröder

(jj/los) Das Kölner Erzbistum hat Vorwürfe gegen Kardinal Rainer Maria Woelki zurückgewiesen. Im Mittelpunkt steht der Fall des Düsseldorfer Pfarrers D. Konkret geht es darum, ob Woelki zu spät disziplinarrechtlich gegen den Geistlichen vorgegangen sei, der unter Missbrauchsverdacht steht. Am 27. April 2021 wurde Pfarrer D. beurlaubt, obwohl Woelki spätestens 2018 von den Vorwürfen wusste. So hatte sich der Kölner Erzbischof bereits in einem Schreiben vom 21. November 2018 an den Präfekten der Glaubenskongregation, Kardinal Ladaria, gewandt, mit der Bitte um Rat in diesem Fall. Gegenüber unserer Redaktion bestätigte das Erzbistum die Existenz des Schreibens, über das der WDR zuerst berichtete.

In der Stellungnahme heißt es, dass „zu diesem Zeitpunkt Kardinal Woelki nur die Gerüchte bekannt waren. Diese ließen sich aber auch 2018 nicht beweisen, wie aus seinem Schreiben an Kardinal Ladaria klar hervorgeht.“ So heißt es auf Seite 2: „Zur Vervollständigung des Bildes muss ich auch über weitere Informationen und Klagen unterrichten, die im Laufe der Zeit aktenkundig wurden, bislang aber unbewiesen dastehen…“ Dennoch habe Woelki den Präfekten um „Weisung“ gebeten, „ob und welche Schritte in der Causa nötig sind“.

Lesen Sie auch Bischöfe und Reformer ringen um die Kirchenzukunft : Die tief gespaltene Kirche

Da es sich zum Zeitpunkt des Schreibens allerdings um „nicht nachweisbare Gerüchte“ gehandelt habe, seien „etwaige Maßnahmen nicht begründbar und durchsetzbar“ gewesen, heißt es in der Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion. Erst mit „namentlichen Aussagen potentieller Betroffener Ende 2020/ Anfang 2021“ habe sich die Rechtslage geändert, so dass eine „ordnungsgemäße Meldung“ an die Staatsanwaltschaft ging und „schließlich die Beurlaubung von Pfarrer D. am 27.04.2021 im Rahmen der kanonischen Voruntersuchung“ erfolgt sei. Tiefergehende Kenntnisse habe der Erzbischof danach auch 2017 bei der Beförderung des Geistlichen nicht gehabt.