Fall von früherem Sternsinger-Chef Pilz : Keine Ermittlungen gegen Woelki wegen eidesstattlicher Aussage

Köln Die Staatsanwaltschaft Köln lehnt Ermittlungen gegen den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki wegen einer eidesstattlichen Versicherung zu dem früheren Sternsinger-Chef Winfried Pilz ab. Dem 2019 gestorbenen Pilz werden Missbrauchsvorwürfe gemacht.

Die Staatsanwaltschaft schloss sich dem an. Dass in dem Schreiben an den mutmaßlichen Betroffenen die Wendung „Der Kardinal hat mich gebeten“ verwendet worden sei, deute nicht daraufhin, dass sich dieser zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon mit der Angelegenheit beschäftigt habe. Vielmehr sei dies eine Standardformulierung in amtlichen Schreiben.