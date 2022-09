Ungeklärte Finanzierung : Kölner Theologie-Hochschule weist neue Vorwürfe zurück

Köln Die Kölner Hochschule für Katholische Theologie (KHKT) weist neue Vorwürfe gegen ihren Rektor Christoph Ohly zurück. Dabei geht es um die bisher ungeklärte Finanzierung der von Kardinal Rainer Maria Woelki geförderten Einrichtung und um die Frage, ob es hier Unwahrheiten und Verstöße gegen das Kirchenrecht gab.

Kirchenrechtler Ohly widersprach am Donnerstag auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) „entschieden“ der Darstellung der „Frankfurter Allgemeineinen Zeitung“ (Donnerstag), er habe dem Vatikan in einem Brief eine verbindliche Finanzierung der KHKT zugesagt. Er habe weder mündlich noch schriftlich eine solche Äußerung getätigt, so Ohly.