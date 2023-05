Ausflug ans Meer Die zehn besten Beach Bars in den Niederlanden

Düsseldorf · Wer für ein Wochenende in die Niederlande reist, findet am Strand ein breites Angebot an Beach Clubs. Wo die besten im Land liegen und was sie besonders macht.

25.05.2023, 16:06 Uhr

In Scheveningen bei Den Haag gibt es jede Menge Strandpavillons. Der Barbarossa Beach Club hat es im landesweiten Ranking aufs Treppchen geschafft. Foto: Unsplash/Angelo Casto

Die Strandpromenaden in den Niederlanden sind einzigartig und bei deutschen Urlauberinnen und Urlaubern sehr beliebt. Denn an den meisten Urlaubsorten befinden sich massenweise Beach Bars, die neben den üblichen Aktivitäten am Strand zum Erholen und Genießen einladen. Hier kann man sich kulinarisch verwöhnen lassen, etwas Leckeres essen, einen schnellen Espresso trinken oder sogar ein paar Cocktails schlürfen und ein wenig tanzen. Und muss dafür nicht den Strand und die Sonne verlassen. Die schönsten Ziele in den Niederlanden und Belgien fürs Wochenende Ausflug oder Kurzurlaub Die schönsten Ziele in den Niederlanden und Belgien fürs Wochenende Das niederländische Lifestylemagazin JAN hat die zehn besten Beach Bars in den Niederlanden für den Sommer ausfindig gemacht. Alle Orte sind von Deutschland aus, insbesondere aus dem Rheinland super und schnell zu erreichen. Top Ten: Die schönsten Beach Clubs in den Niederlanden Platz 1: Das „Nomade Beach House“ in Nordwijk Der Beach Club in Noordwijk aan Zee ist das ganze Jahr über geöffnet und punktet mit seinem stilvollen Ambiente direkt am Strand und mit den Gerichten und Getränken auf der Speisekarte, die dem Zeitgeist entsprechen. Platz 2: Der „Paviljoen West Aan Zee“ in Terschelling Die Insel Terschelling, die zu den westfriesischen Inseln zählt, gilt als einer der schönsten in den Niederlanden. Der hier gelegene Strandpavillon West Aan Zee genießt einen ähnlich guten Ruf. Vor allem die umfangreiche Speisekarte, die auch selbst geräucherten Fisch beinhaltet, kommt bei den Gästen gut an. 8 Bilder Schöne Städte zum Shoppen in den Niederlanden 8 Bilder Foto: Bauch, Jana (jaba) Platz 3: Der „Barbarossa Beach Club“ in Den Haag Gelegen am Strand von Scheveningen können Sie es sich hier in einem der großen Loungebetten gemütlich machen. Hier kann man sich die Speisen und Drinks direkt zur Liege liefern lassen und sich weiter sonnen und entspannen. Platz 4: Das „Timboektoe“ in Velsen-Noord Direkt am Noordpier, einem Sandstrand, der vor allem bei Wassersportlern und Surfern beliebt ist, gelegen, befindet sich das „Timboektoe.“ Dank Feuer im Inneren der Beach Bar, offener Küche, guter Musik und Surfer-Atmosphäre ist es hier besonders heimelig. Auch Partys werden hier veranstaltet. Die besten Festivals in den Niederlanden und Belgien Tipps für Festivalgänger Die besten Festivals in den Niederlanden und Belgien Platz 5: Das „Pele Surfshack“ in Hoek van Holland Der Stadtbezirk Hoek van Holland gehört zu Rotterdam. In der Beach Bar „Pele Surfshack“ kommen vor allem Veganerinnen und Veganer auf ihre Kosten, hier gibt es ein breites Sortiment an Speisen und Getränken ohne tierische Produkte. Platz 6: „Club Zand“ in Castricum aan Zee Wer ein bisschen Ruhe braucht, ist am Strand von Castricum gut aufgehoben. Hier ist es entspannter als an anderen niederländischen Stränden, im Club Zand kann man sich nichtsdestotrotz kulinarisch verwöhnen lassen. Vier Geheimtipps für einen längeren Ausflug in die Niederlande Jenseits von Seeland Vier Geheimtipps für einen längeren Ausflug in die Niederlande Platz 7: Das Strandhaus „Later Aan Zee“ in Bloemendaal Wenn Sie einen perfekten Tag am Strand verbringen möchten, ohne in den Süden Europas zu reisen, dann sind Sie im Strandhaus „Later Aan Zee“ gut aufgehoben. Dort können Sie sich eines der Daybeds auf der Terasse krallen und es sich den ganzen Tag mit Blick aufs Meer gut gehen lassen. Hier lohnt sich Shopping in den Niederlanden wirklich Es muss nicht immer Roermond sein Hier lohnt sich Shopping in den Niederlanden wirklich Platz 8: Der Strandpavillon „De Kwartel“ in Den Haag Die Beach Bar liegt leicht versteckt hinter den Dünen des Stadtteils Vogelwijk und ist eine tolle Ruheoase. Die Zeit vertreiben lassen kann man sich hier auch, das Lokal hält eine Auswahl von 150 verschiedenen Weinen bereit. Platz 9: Die „Oase“ in Domburg Die Oase in Domburg an der Nordseeküste bietet eine herrliche Kulisse. Aber vor allem Fisch kann man hier super essen: Austern, Muscheln, Kabeljau, Seezunge, Garnelen - hier kommen Fisch-Liebhaber auf ihre Kosten. 18 Bilder Die schönsten Badeseen Deutschlands 18 Bilder Foto: Getty Images/iStockphoto/Nickzas Platz 10: Das „Beachhouse Key West“ in Utrecht Genau genommen befindet sich diese Beach Bar nicht am Strand. In das Ranking des Lifestyle-Magazins hat es das Beachhouse Key West, das auf dem Haarrijnse Plas, zwischen Maarssen und Vleuten, liegt, dennoch geschafft. Gelobt wird vor allem das Sommergefühl, das der Club auch ohne Meerlage versprüht. Baden im See und Sonnen am Sandstrand sind hier aber dennoch möglich.

(hf)