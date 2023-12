Im Roten Meer Deutschland will USA bei Schutz von Schiffen unterstützen

Die Bundesregierung will die USA im Roten Meer unterstützen, um die Sicherheit von Frachtschiffen zu gewährleisten. „Die Notwendigkeit, hier tätig zu werden, erkennen wir an und unterstützen den US-Ansatz“, hieß es nach Informationen der „Süddeutschen Zeitung“ am Dienstag in Regierungskreisen. Demnach gibt es grundsätzlich die „Bereitschaft, sich hier auch zu beteiligen“. Jetzt müssten „praktische und rechtliche Fragen geklärt werden“.