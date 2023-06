Tipps für Festivalgänger Die besten Festivals in den Niederlanden und Belgien

Wer Festivals liebt, wird in Deutschland auf jeden Fall fündig. Rock am Ring, Wacken, Parookaville, Summer Breeze und mehr - hierzulande kommt jeder Festivalgänger auf seine Kosten. Trotzdem sollte man auch die Veranstaltungen in den Nachbarländern nicht aus dem Blick verlieren. Denn auch in Belgien und den Niederlanden gibt es viele beliebte Festivals.