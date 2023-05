Durchbruch in Cold Case Leiche von vermisster Niederländerin in NRW gefunden

In den Monaten vor der Kampagne bereitete sich auch das Cold Case Team der Ostniederlande vor und machte international auf den Fall aufmerksam. Und die deutschen Behörden reagierten. In gemeinsamer Arbeit war die Identifizierung schließlich erfolgreich: sowohl von der deutschen als auch von der niederländischen Polizei lagen daktyloskopische Merkmale der Vermissten vor – etwa Fingerabdrücke. Die Qualität der deutschen Spuren sei nicht ausreichend gewesen, um damals in die internationalen Datenbanken aufgenommen zu werden, doch durch einen Eins-zu-eins-Vergleich habe die unbekannte Frau vom Möhnesee identifiziert werden können: Es handelt sich bei der Toten um Maria van der Zanden.