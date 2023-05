Shopping und Musik Nimwegen feiert Pfingsten mit Festival und offenen Geschäften

„The light is alway changing“ ist das Motto vom 27. bis zum 29. Mai. „Wir machen weltweite radikale Veränderungen mit. Wir reagieren darauf und geben nicht auf“, sagen die Veranstalter des Festivals. „Das Licht kann sich auf jede erdenkliche Weise verändern. Lasst es das Pfingstwochenende in Nimwegen sein, an dem wir Leben, Klang und Zusammengehörigkeit feiern können.“ Die verschiedenen Stile reichen von ungarischem dunklen Gitarren-Folk bis zu afrikanischen Beats. Besucher dürfen gespannt sein. Es gibt Elektro und Soul. Eine spannende Mischung wird es auf jeden Fall.