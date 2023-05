Ortszentrum wird Fußgängerzone Große Straße in Kranenburg soll in zwei Jahren autofrei sein

Niemand hatte mehr daran gezweifelt, jetzt ist es amtlich. Nachdem der Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Kranenburg bei einer Enthaltung für die Umwandlung der Großen Straße in eine Fußgänger- und Fahrradzone gestimmt hatte, folgte der Rat dem Beschlussvorschlag. Ohne Gegenstimme votierte das Gremium für die Umsetzung. In den vergangenen Jahren wurde immer wieder mit kleineren Veränderungen wie einer geänderten Verkehrsführung versucht, die Situation zu verbessern. Jetzt setzt man auf die Karte Kulturwandel. Der Autoverkehr wird komplett aus dem Zentrum verbannt. Erneut waren bei der Abstimmung mehrere Geschäftsleute sowie Anwohner der Großen Straße zur Ratssitzung gekommen. Die wenigen verbliebenen Einzelhändler wiesen einmal mehr auf ihre ungewisse Zukunft hin, falls es zur Umwandlung kommt. Umsätze würden zurückgehen, die Straße weiter an Attraktivität verlieren, so ihre Befürchtungen. Eine Geschäftsfrau führt im Zentrum bereits zwei Lokale. Neben einem Einzelhandelsgeschäft betreibt sie noch ein Gastronomieobjekt. Sie überlegt, ein drittes Geschäft zu eröffnen. Aufgrund der ungewissen Zukunft werde sie zunächst abwarten.