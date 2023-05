Täter könnten bewaffnet sein Polizei fahndet mit Fotos nach Lotto-Räubern von Bedburg-Hau

Nach Angaben der Polizei hatten am Freitagnachmittag (12. Mai 2023) gegen 13.35 Uhr zwei bislang unbekannte Männer die Lottoannahmestelle am Klosterplatz in Schneppenbaum betreten. Beide Täter bedrängten gemeinsam zunächst die 51 Jahre Angestellte und bedrohten sie mit vorgehaltenen Schusswaffen.