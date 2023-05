Hilfe für Ukrainer „In Kleve fühlen wir uns willkommen und sicher“

Peter Schönrock, Einrichtungsleiter des SOS-Kinderdorf Niederrhein kann sich noch genau erinnern, wie es war, die ersten geflüchteten Familien im Frühjahr 2022 im Kinderdorf zu begrüßen: „Offen und freundlich, aber auch müde und verunsichert haben die Mütter mit ihren Kindern auf mich gewirkt, die wir nur wenige Tage nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine bei uns im Kinderdorf in Kleve-Materborn aufgenommen haben.“ In Windeseile wurden Zimmer, Appartements und Häuser an der Kuhstraße hergerichtet, damit in den ersten Kriegswochen rund 30 Frauen mit ihren Kindern sowie alleinstehende Seniorinnen eine Bleibe finden konnten. „Viele brauchten erst einmal Ruhe, mussten wieder Kraft gewinnen“, so Schönrock.