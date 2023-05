Finale in der Klever Eroglu-Arena VfR Warbeyen will wieder in den DFB-Pokal

Der VfR Warbeyen will am heutigen Donnerstag die Mission Titelverteidigung erfolgreich beenden. Der Vorjahressieger trifft im Endspiel des Fußball-Niederrheinpokals der Frauen, das um 12.30 Uhr in der Klever Eroglu-Arena angepfiffen wird, auf den Regionalliga-Konkurrenten Borussia Bocholt. Das Duell gab es am Bresserberg in dieser Saison im Pokal schon einmal. Der VfR verlor in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen die Borussia mit 1:2. Der Sieger der Begegnung am Donnerstag ist wieder im nationalen Pokalwettbewerb dabei.