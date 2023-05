In Rotterdam Zoll entdeckt 450 Kilo Kokain zwischen Obstkonserven

Rotterdam · In einem Container, der eigentlich für ein deutsches Unternehmen bestimmt war, ist am Hafen in Rotterdam Kokain im Wert von 34 Millionen Euro entdeckt worden. Die Droge war zwischen Obstkonserven gelagert.

18.05.2023, 17:42 Uhr

450 Kilo Kokain wurde entdeckt (Symbolbild). Foto: dpa/Christian Charisius

Zollfahnder haben im Hafen von Rotterdam in einem für ein deutsches Unternehmen bestimmten Container Kokain im Straßenverkaufswert von 34 Millionen Euro entdeckt. Die Drogen seien zwischen Obstkonserven aus Guatemala versteckt gewesen, teilte die Rotterdamer Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Das betroffene deutsche Unternehmen habe wahrscheinlich nichts mit dem Drogenschmuggel zu tun. Der Container war der Mitteilung zufolge in Panama auf das Schiff geladen worden. Insgesamt hätten Zollbeamte bei der Aktion am Mittwoch 450 Ein-Kilo-Pakete mit Kokain zwischen den Obstkonserven gefunden. Das Rauschgift sei vernichtet worden. Nach Erkenntnissen der Europäischen Polizeibehörde Europol nutzen Drogenbanden zunehmend die großen Häfen Europas. Das organisierte Verbrechen missbrauche vor allem den Containerverkehr, um Kokain in die Europäische Union zu schleusen, heißt es in einem im April veröffentlichten Europol-Bericht. In den Seehäfen der EU kommen nach Angaben der Behörde jährlich rund 90 Millionen Container an. Nur ein Bruchteil könne auf illegale Waren kontrolliert werden. Im vergangenen Jahr hatten Zollfahnder allein in den Häfen von Rotterdam und Antwerpen die Rekordmenge von insgesamt rund 200 Tonnen Kokain sichergestellt.

(boot/dpa)