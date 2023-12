Knapp 17.000 Euro gesammelt Lions Clubs am Niederrhein spenden an WDR 2-Weihnachtswunder

Rheurdt · Zwölf Clubs haben sich zusammengetan und insgesamt knapp 17.000 Euro gesammelt. Die Spende wurde in Düsseldorf bei der Übergabe am Glashaus noch aufgerundet. Wie die Aktion zustande kam und was die Lions für die Zukunft planen.

19.12.2023 , 15:30 Uhr

Zwölf Lions-Clubs vom Niederrhein haben sich zusammengetan und Spenden gesammelt. Die jeweils gesammelten Summen stehen auf den Plakaten, die die Mitglieder hochhalten. Foto: Lena Steffens