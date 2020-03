Bei „Wer wird Millionär“ verraten : Diesen Job übte Günther Jauch früher aus

Köln Günther Jauch kennen die Zuschauer nur als Fernsehmoderator. Dabei hat der 63-Jährige schon einiges an Berufen ausprobiert. Seine Medienkarriere startete er im Radio. Nun hat Jauch ausgeplaudert, was er davor machte.

Es gab eine Zeit, in der Moderator Günther Jauch (63) noch nicht im Fernsehen arbeitete. Wie hielt er sich damals über Wasser? Das hat er nun in der neuesten Folge der RTL-Ratesendung „Wer wird Millionär“ verraten. Jauch hat nach eigenen Angaben zwei Jahre lang als Hauswart gearbeitet. „Es war nicht die glücklichste Zeit für die Hausgemeinschaft“, sagte er dazu in der RTL-Sendung.