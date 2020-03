„Brutalo-Klischees“ : Auschwitz-Komitee kritisiert US-Serie „Hunters“

Logan Lerman (l) als Jonah Heidelbaum und Al Pacino als Meyer Offerman in einer Szene der Streamingserie „Hunters“. Foto: dpa/Christopher Saunders

New York Die US-Serie „Hunters“ sorgt derzeit für Schlagzeilen. Nach Ansicht des Internationalen Auschwitz Komitees ist die Umsetzung des Inhalts nicht gelungen. Kritikpunkte gibt es einige.

Das Internationale Auschwitz Komitee kritisiert die Umsetzung der US-TV-Serie "Hunters". Für Auschwitz-Überlebende sei es ein verstörendes Beispiel dafür, wie man "die Fiktionalisierung von Auschwitz unter keinen Umständen angehen" sollte, sagte der Exekutiv-Vizepräsident des Komitees, Christoph Heubner, dem Portal bild.de am Wochenende. Die Serie ertrinke in Klischees.

Heubners Ansicht nach misslingt der Versuch, "die mörderische Grausamkeit von Auschwitz in heutige Brutalo-Klischees umzuwandeln". Auschwitz-Überlebende wollten, dass ihre Leidensgeschichte und die Leidensgeschichte ihrer Familien erzählt werden. "Wenn diese Geschichten filmisch aufgenommen werden, hoffen sie, dass den Zuschauern auch deutlich wird, wo die Wurzeln des Antisemitismus zu finden sind, der sie zu Opfern gemacht hat", begründete Heubner seine Kritik an der Serie des Streamingdienstes Amazon.

Es müsse in solchen Produktionen deutlich werde, dass die allermeisten Auschwitz-Überlebenden "nach einer ersten Phase des Hasses gegen die Täter und entsprechenden Rachegelüsten" auf beides bewusst verzichtet hätten. "Sie hatten verstanden, dass der Hass sie innerlich auffressen und auf immer in Auschwitz festhalten würde. Diese Genugtuung sollte den Mördern von Auschwitz und ihren Helfershelfern nicht zuteilwerden", so Heubner.