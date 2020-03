Verbraucherzentrale Bundesverband veröffentlicht Urteil : Netflix kann sich Preiserhöhungen nicht vorbehalten

Berlin In seinen Nutzungsbedingungen behält sich der Streaming-Anbieter eine Preiserhöhung unabhängig von Faktoren vor. Das könnte sich nach einem Gerichtsbeschluss ändern. Netflix will wohl gegen das Urteil vorgehen.

Netflix könnte in Deutschland die Möglichkeit verlieren, sich ohne weitere Begründung das Recht auf Preiserhöhungen vorzubehalten. Das Berliner Kammergericht entschied, dass eine entsprechende Klausel in den Nutzungsbedingungen Netflix „einen unangemessenen Erhöhungsspielraum“ eröffne. Der Verbraucherzentrale Bundesverband erzielte das Urteil bereits im März und veröffentlichte es am Freitag. Aus Unternehmenskreisen verlautete, dass Netflix gegen das Urteil vorgehen werde. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.