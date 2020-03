Kein Publikum, weniger Kreuzträger : RTL schränkt Live-Event zur Passion Jesu wegen Coronavirus ein

Köln/Essen Zu Ostern plante RTL eine große Live-Inszenierung der Passionsgeschichte in der Essener Innenstadt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird diese nun geändert – und soll ohne Publikum aufgezeichnet werden.

Wegen der Corona-Pandemie schränkt der Privatsender RTL seine TV-Inszenierung zur Kreuzigung Jesu deutlich ein. Die für Karmittwoch (8. April) vorgesehene Live-Aufführung der Passionsgeschichte in der Essener Innenstadt werde nach jetzigem Stand ohne Publikum stattfinden, sagte eine Sprecherin der Mediengruppe RTL am Freitag in Köln dem Evangelischen Pressedienst (epd). Zudem werde eine für 800 Teilnehmer geplante Prozession ohne Publikum starten und auf 30 bis 40 Kreuzträger reduziert. An der Besetzung als solches ändere sich ansonsten aber nichts. Allerdings seien die Planungen von der weiteren Entwicklung in Sachen Corona und eventuellen Auflagen der Stadt abhängig, erklärte die Sprecherin.